Strongman Open 2022 w Białymstoku

Maj 27, 2022

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

5 czerwca na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się wyjątkowo widowiskowe wydarzenie sportowe – Mistrzostwa Polski Strongman Open. To rywalizacja najsilniejszych mężczyzn w naszym kraju.



Mistrzostwa Polski Strongman Open to impreza będąca emocjonującym połączeniem sportu i rozrywki. Wszyscy chętni będą mogli podziwiać zmagania gwiazd tej dyscypliny sportowej. Wśród uczestników nie zabraknie między innymi Marka Czajkowskiego i Grzegorza Łaniewskiego. Stawką w rywalizacji będzie tytuł Mistrza Polski.

Sportowcy zmierzą się w kilku efektownych kategoriach, takich jak na przykład martwy ciąg, podnoszenie kul czy przysiady ze sztangą z beczkami.

– Wydarzenie o takim rozmachu to dobra okazja do promocji miasta, a jednocześnie do promowania wysiłku fizycznego i zdrowego stylu życia. Dlatego podpisaliśmy umowę o współpracy z organizatorem mistrzostw – Agencją Harlem – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

W Mistrzostwach Polski Strongman Open startują najsilniejsi mężczyźni w kraju – pokonują różne konkurencje polegające na podnoszeniu, podrzucaniu lub przemieszczaniu przedmiotów o zróżnicowanej, ale zawsze ogromnej wadze. Udział w rywalizacji wymaga ponadprzeciętnej siły i wytrzymałości – co przyciąga na trybuny i przed telewizory rzesze kibiców. (mt)