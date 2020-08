Strażnicy w autobusach. Sprawdzają, czy pasażerowie zasłaniają usta i nos

Sierpień 10, 2020

Nawet 500 złotych mandatu może grozić pasażerom komunikacji miejskiej, którzy podróżują autobusami bez obowiązkowej maseczki. Kontrole prowadzą strażnicy miejscy.

Funkcjonariusze sprawdzają, czy przestrzegany jest obowiązek zakrywania ust i nosa. W dalszym ciągu mamy stan epidemii i należy stosować się do obowiązujących zasad. Osoba, która nie stosuje się do tego obowiązku musi liczyć się z sankcjami, np. z mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia usta i nos powinniśmy mieć zakryte w pomieszczeniach zamkniętych – między innymi w budynkach użyteczności publicznej, w środkach publicznego transportu zbiorowego, obiektach handlowych i usługowych. Cały czas obowiązuje też nakaz zachowania dystansu społecznego 1,5 metra.

Przestrzegając przepisów, zmieszamy ryzyko zakażenia się zwiększając tym samym nasze wspólne bezpieczeństwo. Dbajmy o swoje zdrowie i zdrowie naszych najbliższych – apelują strażnicy miejscy. (mt/mc)