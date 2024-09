Stowarzyszenie Eurydyki świętowało 10-lecie istnienia

17 września, 2024

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Eurydyki, fot. Hanna Kość Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Eurydyki, fot. Hanna Kość

W ciągu 10 lat pomogły ponad 500 kobietom. Stowarzyszenie Eurydyki powstało aby chore onkologicznie panie mogły się wspierać się wzajemnie. W poniedziałek (16.09) w Centrum Aktywności Społecznej stowarzyszenie świętowało swój jubileusz.

Idea Stowarzyszenia Eurydyki powstała od kobiet dla kobiet.

– Chciałyśmy stworzyć takie miejsce, które będzie siłą i nadzieją właśnie dla kobiet, żeby one też widziały siłę w kobietach, które przechorowały daną chorobę i żeby też podniosły wiarę, że też mogę wyzdrowieć, To są wszystkie kobiety, które chorowały, gdzieś są na drodze leczenia lub są po leczeniu, jedna jest 10 lat po leczeniu, druga jest 5 lat, trzecia jest w trakcie leczenia – mówi Barbara Idźkowska, prezes Stowarzyszenia Eurydyki.

Kobiety, które przyszły na jubileusz, potwierdzają, że warto być w stowarzyszeniu.

– Są różne formy wsparcia, na przykład zajęcia na basenie, wyjścia do kina, stretching. Ja to zawsze jak idę tutaj na spotkania to się cieszę, że zobaczę się z dziewczynami, bo jest tak fajnie, tutaj nikt nikomu źle nie życzy, jest tak jak w rodzinie. Wszyscy jesteśmy uśmiechnięci, pomimo że jakieś tam boleści mamy – mówią kobiety.

Stowarzyszenie Eurydyki regularnie pełni też dyżury w Uniwersyteckim Centrum Onkologii. (hk)

Dlaczego warto być w Stowarzyszeniu Eurydyki pytała Hanna Kość: