Stadion lekkoatletyczny w białostockim Zwierzyńcu ma patrona. Jest to Wojciech Nowicki!

24 lutego, 2026

Wojciech Nowicki fot. Jerzy Doroszkiewicz Wojciech Nowicki fot. Jerzy Doroszkiewicz

To historyczna decyzja dla Białegostoku i całego regionu. Stadion lekkoatletyczny w białostockim Zwierzyńcu przy ul. 11 Listopada otrzymał patrona. Został nim mistrz olimpijski z Tokio – Wojciech Nowicki. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie podjęli miejscy radni podczas poniedziałkowej sesji (23 lutego).

To rzadki w skali Polski przypadek, gdy żyjący sportowiec zostaje patronem miejskiego obiektu sportowego.

Stadion im. Wojciecha Nowickiego w Białymstoku – wyjątkowa decyzja radnych

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podkreślał, że sytuacja jest wyjątkowa. Jak zaznaczył, Wojciech Nowicki to jak dotąd jedyny złoty medalista igrzysk olimpijskich pochodzący z regionu.

W 2021 roku podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio młociarz sięgnął po złoty medal w rzucie młotem, zapisując się w historii polskiego sportu. Na co dzień reprezentuje Klub Sportowy Podlasie.

Prezydent miasta zwrócił również uwagę, że w tym roku stadion lekkoatletyczny obchodzi 100-lecie istnienia. Nadanie mu imienia mistrza olimpijskiego to nie tylko uhonorowanie wybitnego sportowca, ale także podkreślenie rangi i znaczenia obiektu dla lokalnej społeczności.

Jedyny złoty medalista olimpijski z regionu

Wojciech Nowicki urodził się i wychował w Białymstoku. 22 lutego obchodził swoje 37. urodziny. Oprócz złotego medalu olimpijskiego ma na swoim koncie liczne sukcesy międzynarodowe oraz krajowe.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz krzewienia i propagowania idei olimpijskiej został dwukrotnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

To właśnie jego sportowa konsekwencja i osiągnięcia sprawiły, że radni nie mieli wątpliwości co do wyboru patrona stadionu.

„Na początku będzie trochę dziwnie”

Sam Wojciech Nowicki przyznał po głosowaniu, że świadomość trenowania na stadionie własnego imienia będzie wymagała chwili adaptacji.

– Na początku będzie trochę dziwnie, ale trzeba się będzie do tego przyzwyczaić. Najważniejsze, że mam gdzie trenować i stadion zapewnia wszystko, czego potrzeba do przygotowywania się do kolejnych sezonów. To bardzo miły i niecodzienny gest – mówił mistrz olimpijski.

Złoty absolwent i honorowy ambasador Politechniki Białostockiej

Warto podkreślić, że Wojciech Nowicki jest złotym absolwentem i honorowym ambasadorem Politechniki Białostockiej. Uczelnia wielokrotnie podkreślała jego osiągnięcia sportowe oraz zaangażowanie w promowanie regionu i środowiska akademickiego.

Nadanie stadionowi jego imienia to również symboliczny moment dla całej społeczności Podlasia – pokazujący, że ciężka praca, konsekwencja i sportowa pasja mogą prowadzić na olimpijski szczyt.

(pc)