Spotkanie nauki i pasji studentów z zespołu Cerber Motorsport z biznesem. Posłuchaj relacji z eventu

18 stycznia, 2025

Event sponsorski Cerber Motorsport, fot. Hanna Kość Event sponsorski Cerber Motorsport, fot. Hanna Kość

Blisko 20 razy zespół Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej ze swoim bolidem CMS-09 stawał na podium na zawodach Formula Student w zeszłym roku. Świętowali ten sukces wraz ze swoimi partnerami, czyli przedsiębiorstwami z województwa podlaskiego, które wspierają ich technologicznie i merytorycznie.

Cerber Motorsport składa się z kilkudziesięciu studentów z Wydziału Mechanicznego, Elektrycznego i Informatyki, którzy są dumni ze swojego auta.

– Myślę, że najbardziej imponujące jest przyspieszenie tego auta do 100 km/h, ponieważ są to 3,5 sekundy. Robi to wrażenie z perspektywy kierowcy, ale także z perspektywy osoby, która patrzy na to z boku, więc auto jest zwinne, szybkie – mówi Kacper Stasiewicz. – Gdyby to nie była pasja, na pewno nie bylibyśmy w stanie realizować naszego projektu i na pewno te bolidy nie powstawałyby tak dobre, tak szybkie, ponieważ poświęcamy na to większą część naszego dnia, spędzając na projektowaniu, wykonywaniu i w tym się realizujemy – dodaje Paweł Czaban. – Jednak aby tworzyć takie rzeczy jak bolidy Formuły Student, to po pierwsze trzeba mieć chęci, a środki to jest druga część, która razem z chęciami jest tym konikiem, który to napędza i pomaga nam zwyciężać na zawodach – mówi Anna Tokarewicz.

Zdaniem prof. Jarosława Szusty, pełnomocnika rektor ds. współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami okołobiznesowymi, ta współpraca studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym przynosi dużo korzyści.

– Takie połączenie biznesu, nauki i pasji studentów sprawiło to, że jesteśmy w tym momencie najlepszą drużyną w zawodach Formuły Student w Polsce. To nasi lokalni przedsiębiorcy dostarczają technologie, dostarczają komponenty do budowy tych wspaniałych pojazdów wyścigowych. Te kompetencje, które studenci nabywają właśnie dzięki twórczym działaniom przy projektowaniu, w wykonawstwie są poszukiwane na rynku pracy – zapewnia prof. Jarosław Szusta.

Studenci z zespołu Cerber Motorsport pracują już nad kolejnym bolidem. Zakończyli fazę projektową auta CMS-10 i mają nadzieję, że uda im się wziąć udział w zawodach Formula Student latem tego roku. (hk)

Relacja Hanny Kość:

