Podsumowanie sezonu zespołu Cerber Motorsport. Rozmowa z Kacprem Stasiewiczem, koordynatorem technicznym

3 września, 2024

Kacper Stasiewicz z zespołu Cerber Motorsport, fot. Hanna Kość Kacper Stasiewicz z zespołu Cerber Motorsport, fot. Hanna Kość

„To był jeden z najlepszych sezonów w historii zespołu Cerber Motorsport” uważa Kacper Stasiewicz, koordynator techniczny drużyny, która składa się ze studentów Politechniki Białostockiej.

W tym sezonie wygrali oni zawody w Polsce i Czechach, a w Austrii i na Węgrzech byli na pierwszych miejscach w poszczególnych konkurencjach.

– Mieliśmy sporo wyzwań w tym sezonie, sporo problemów, ale udało je się wszystkie rozwiązać w czasie. Oczywiście mieliśmy mnóstwo nieprzespanych nocy, mnóstwo pracy to pochłonęło, ale finalnie pojechaliśmy na cztery serie zawodów, zdążyliśmy jeszcze przetestować auto. Decyzje, które podjęliśmy, nasz udział w pierwszych zawodach w Austrii i tak naprawdę wszystkie kolejne zawody, to były dobre decyzje. Zespół się spisał, pokazaliśmy, że jesteśmy zgraną ekipą i że przez ten ostatni rok pracy nad autem poczyniliśmy dużo postępów – mówi Kacper Stasiewicz/

Bolid CMS-09 to pierwszy model o napędzie hybrydowym zespołu Cerber Motorsport.

– Spodziewaliśmy się, że to będzie projekt, który w przeciągu jednego roku może nam nie dojść do skutku, ponieważ to ogrom pracy, ogrom nowej wiedzy, którą należało poznać, mnóstwo projektów, mnóstwo rozmów z innymi osobami, które już coś w tym temacie wiedzą, ale udało nam się finalnie stworzyć konstrukcję, która tak naprawdę jest dobrym wejściem na kolejne lata, ponieważ będziemy chcieli to rozwijać. Wiemy też w jaką stronę zmierzają zawody Formula Student, w jaką stronę zmierza ogólnie motorsport, że te konstrukcje hybrydowe to coś co stanowi przyszłość – dodaje Kacper Stasiewicz.

Zespół Cerber Motorsport zakończył już tegoroczny sezon. W październiku, gdy zacznie się rok akademicki, będą ustalać kwestię budowy nowego bolidu. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Kacprem Stasiewiczem, koordynatorem technicznym zespołu Cerber Motorsport: