Siatkarze BAS z awansem do 1 ligi

Maj 27, 2022

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Prezydent Białegostoku pogratulował siatkarzom Białostockiej Akademii Siatkówki awansu do pierwszej ligi. Spotkanie z zawodnikami odbyło się w piątek (27.05) w Pałacyku Gościnnym przy Kilińskiego.

Tadeusz Truskolaski przekazał zawodnikom pamiątkowy grawerton i zapewnienie o dalszym finansowym wsparciu.

– Wiemy dokładnie, że sport to emocje, ale sport to również promocja, reklama i dlatego też w miarę naszych możliwości – niestety coraz bardziej skromnych – wspieramy siatkówkę – mówił prezydent Truskolaski.

– Będziemy się starać to miasto reprezentować w sposób najbardziej godny. Jesteśmy gotowi do tego, żeby w tej lidze grać, jesteśmy organizacyjnie do tego przygotowani. Będziemy dążyć małymi kroczkami do tego, żeby nie stać w miejscu, będziemy się oglądać na tych najlepszych w województwie, czyli zespół z Suwałk – powiedział prezes BAS-u Białystok Eugeniusz Iwaniuk.

W ubiegłym roku na promocję miasta drużyna BAS-u dostała ponad 400 tys. złotych. W pierwszym półroczu tego roku – 200 tys. złotych.

Po roku przerwy męski zespół BAS wraca do pierwszej ligi. W turnieju finałowym rozgrywanym w Nowej Soli w dniach 6-8 maja drużyna BAS zajęła pierwsze miejsce, zostając Mistrzem Polski 2. ligi siatkówki mężczyzn, i uzyskała awans do wyższej klasy rozgrywkowej TAURON 1. Ligi. W pierwszym meczu turnieju zespół BAS pokonał 3:0 Arkę Tempo Chełm. Drugie spotkanie, z gospodarzami Astrą Nowa Sól, zakończyło się wynikiem 3:1 dla BAS-u i już po dwóch zwycięskich meczach awans do pierwszej ligi stał się faktem. (mt)