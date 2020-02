„Seniorzy w akcji”. Ciekawe pomysły z szansą na dofinansowanie

Luty 27, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Seniorzy z ciekawymi pomysłami mają szanse na zdobycie dofinansowania na swoje wymarzone działania. Trwa nabór do 13. edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” na zgłoszenia czeka do 15 marca.

To propozycja dla osób po 60. roku życia, które samodzielnie lub we współpracy z młodą osobą chcą realizować działania społeczne i międzypokoleniowe. Można zdobyć dotację w wysokości do 15 tys. złotych.

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Szczegóły są tutaj. (mt/mc)