Sekcja seniorska koszykówki kobiet „Włókniarz Białystok” wraca do rozgrywek

2 października, 2024

Źródło: KS Włókniarz Białystok Źródło: KS Włókniarz Białystok

Klub sportowy Włókniarz Białystok powołał jedyną w województwie podlaskim sekcję seniorską koszykówki kobiet.

Białostocka drużyna będzie grała w 2. Lidze Koszykówki Kobiet w rozgrywkach centralnych.

– Są to bardzo ważne rozgrywki, ponieważ wracamy na koszykarski parkiet po wielu, wielu latach, dokładnie od sezonu 2010-2011, kiedy ostatni raz zespół na tym poziomie koszykówki kobiet w drugiej lidze występował. Jest to wielki powrót, tak ja to traktuję, my to tak traktujemy, czyli dziewczęta, studentki i kobiety, które są w drużynie. Mamy nadzieję, że uda nam się rozwinąć, reaktywować i wrócić do olbrzymich tradycji, które były w Białymstoku – mówi trener Rafał Morozewicz.

Zdaniem trenera koszykówka jest piękną i wymagającą grą zespołową.

– Przede wszystkim bardzo dużo się dzieje na parkiecie, w każdej kwarcie, gdzie sytuacja się zmienia dosłownie z sekundy na sekundę, gdzie w przeciągu paru sekund można albo wygrać mecz, albo przegrać, albo doprowadzić do dogrywki. Natomiast jeśli chodzi o samo przygotowanie, to ważna jest motoryka, technika indywidualna, plus inteligencja w grze, to są główne czynniki, które decydują o udziale danej zawodniczki i zespołu – dodaje Rafał Morozewicz.

Mecz inauguracyjny odbędzie się w niedzielę (06.10) o 15.00 w Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Radzymińskiej w Białymstoku. Zagra KS Włókniarz z SKS Basket Siedlce. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z trenerem Rafałem Morozewiczem i Wojciechem Hołubowskim, wiceprezesem zarządu KS Włókniarz Białystok: