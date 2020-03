Sanepid ze wsparciem Wydziału Chemii UwB

Marzec 22, 2020

źródło: UwB źródło: UwB

Chemicy z Uniwersytetu w Białymstoku wsparli Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Przekazali własne środki ochrony osobistej oraz wyposażenie laboratoryjne.

Do pracowników sanepidu trafiło 2800 sztuk jednorazowych nitrylowych rękawiczek, 70 maseczek i 8 kg. alkoholu etylowego do dezynfekcji.

Chemicy z Uniwersytetu w Białymstoku przekazali ponadto stacji wyposażenie, które jest potrzebne do przeprowadzania testów: 1400 plastikowych fiolek, 350 probówek reakcyjnych i 40 płytek reakcyjnych (na 48 próbek każda).

– Część z tych rzeczy pochodzi z naszych zapasów, część zakupiliśmy na potrzeby Marcowych Spotkań z Nauką, które z powodu epidemii zostały odwołane – mówi dr hab. Agnieszka Wilczewska, prof. UwB z Wydziału Chemii. – Uznaliśmy, że przekażmy je tam, gdzie teraz są najbardziej potrzebne, czyli do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. To wyraz naszej odpowiedzialności i solidarności z ludźmi, którzy ratują zdrowie Polaków, jednocześnie narażając własne. Wśród nich jest wielu absolwentów naszego wydziału. Wszyscy powinniśmy zrobić co się da, by zapewnić im możliwość bezpiecznej i jednocześnie jak najwydajniejszej pracy – dodaje. (mt/mc)