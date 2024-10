Rozpoczęły się spotkania z cyklu „Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach”

1 października, 2024

Początki studiowania bywają trudne i łatwo się pogubić w uczelnianej rzeczywistości, dlatego Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej przygotował spotkania dla studentów 1. roku. „Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach” to wydarzenie, które od wtorku (01.10) będzie na poszczególnych wydziałach.

Pierwsze z serii wydarzeń odbyło się na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

– Pierwszakom oferujemy po pierwsze poznanie naszej uczelni, władz wydziału, władz centralnych, dodatkowo poznanie opiekunów roku, zapoznanie się samych ze sobą oraz szkolenia z praw i obowiązków, które nabywają z chwilą stania się studentami naszej uczelni – mówi Tomasz Tumiel, koordynator „Rozkładu jazdy” z ramienia Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. – Dodatkowo oferujemy im atrakcje po dniu szkoleń, czyli kino plenerowe, które będzie we wtorek (01.10) o 18:30 na terenie zielonym przed Wydziałem Mechanicznym, w środę zapraszamy na planszówki do Centrum Nowoczesnego Kształcenia na 19:00, w środę zaś zapraszamy na pup crawling do lokali na poznanie się jeszcze w innej atmosferze.

W środę (02.10) od 10:15 „Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach” będzie na Wydziale Informatyki. W poniedziałek (07.10) zawita na Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Zarządzania, a na koniec we wtorek (08.10) spotkania będą dla studentów Wydziału Elektrycznego (w auli B Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku) i Wydziału Mechanicznego (w auli C Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku). (hk)

Relacja Hanny Kość z „Rozkład jazdy – jak nie zgubić się na studiach” na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku: