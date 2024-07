Rozmrożenie cen energii elektrycznej

1 lipca, 2024

Od poniedziałku (01.07) zapłacimy maksymalną cenę za prąd, ponieważ przestała obowiązywać zamrożona cena energii. Oznacza to podwyżkę o około 20% w stosunku do I połowy tego roku.

Cena maksymalna dla gospodarstw domowych od 1 lipca 2024 r. do końca 2024 r. wynosić będzie: 0,50 zł/kWh netto (bez VAT i akcyzy). Zostanie ona automatycznie uwzględniona w rozliczeniach.

– Na pewno musimy się przygotować na to, że nasz budżet będzie teraz zmuszony do troszeczkę innych zasad zarządzania – mówi dr Ewa Tokajuk, ekonomistka z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. – Przede wszystkim wzrosną koszty naszego życia, jeśli chodzi o podstawowe koszty mediów. Już od kilku miesięcy wiele osób boryka się z tym, że spółdzielnie mieszkaniowe przysyłają informacje o wzrostach czynszów, ale teraz będziemy mieli wzrost kosztów energii elektrycznej, możliwość wzrostu cen gazu i planowanych też wzrostu cen wody oraz odprowadzania ścieków.

Te zmiany na pewno wpłyną na inflację, ale dopiero jesienią. – Teraz jeszcze latem ze względu na to, że mieliśmy dość dobre warunki przyrodnicze, dość dobre warunki klimatyczne, to jest dużo owoców i warzyw. Na razie ich ceny nie wzrosły w stosunku do ubiegłych lat, więc myślę że tu będziemy mieli dość ustabilizowaną sytuację, ale jesienią i wraz z pierwszymi faktury, które się pojawią w związku z podwyżkami, to od razu wpłynie na to, że ta inflacja będzie wyższa – dodaje dr Ewa Tokajuk.

Od sierpnia będzie można składać wnioski o bon energetyczny. Jednorazowe świadczenie pieniężne wyniesie od 300 do 600 zł dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. (hk)

Z dr Ewą Tokajuk, ekonomistką z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, rozmawiała Hanna Kość: