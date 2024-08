Rowerzyści mogą wyrazić opinię o Białymstoku w Badaniu Klimatu Rowerowego

20 sierpnia, 2024

Fot. Marcin Jakowiak UM Białystok Fot. Marcin Jakowiak UM Białystok

Aktualnie prowadzone jest Badanie Klimatu Rowerowego, w których sprawdzane są warunki do jazdy rowerem w polskich miastach i gminach. To trzecia edycja badania, w której bierze udział także Białystok.

Wyniki badań nakreślają wielowymiarowy obraz sytuacji rowerzystów.

– To nie jest tylko jakość infrastruktury, ale też na przykład stosunki jakie panują między kierowcami, a rowerzystami, czy ludzie się czują bezpiecznie na drogach, jakim rowerem jeżdżą – mówi Bartosz Czarniecki ze Stowarzyszenia Rowerowy Białystok. – Te badanie pokazuje na przykład, że ponad 84% rowerzystów to są posiadacze prawa jazdy, natomiast cały czas w przestrzeni publicznej funkcjonalnej stereotyp, że rowerzysta to jest ktoś kto nie zna przepisów. Tak wcale nie jest. Jak się okazuje z badania ludzie wybierają rower ze względów zdrowotnych, rekreacyjnych oraz rowerem jest po prostu wygodniej.

Aktualnie Białystok w Badaniu Klimatu Rowerowego jest na 5 pozycji w kategorii miast powyżej 200 tys. mieszkańców.

– Większość infrastruktury w Białymstoku powstaje daleko na obrzeżach przy okazji budowania i remontowania dróg czy budowania obwodnic. Z takiej infrastruktury mało kto korzysta, bo jednak ten ruch rowerowy ma to do siebie, że jest najbardziej intensywny w centrum miasta. Jeżeli ktoś jeździ komunikacyjnie, na przykład z domu do sklepu i do pracy, to ten ruch się odbywa raczej w centrum i tutaj w Białymstoku niestety, jak pokazują wyniki badań, użytkownicy są totalnie niezadowoleni – dodaje Bartosz Czarniecki.

W ankiecie dostępnej na stronie internetowej rowerowyklimat.pl jest blisko 30 pytań podzielonych na 5 obszarów tematycznych takich jak: rower i klimat ruchu drogowego, bezpieczeństwo osób korzystających z rowerów, komfort jazdy rowerem, wartościowanie korzystania z rowerów oraz infrastruktura i sieć udogodnień do jazdy rowerem. (hk)