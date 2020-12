Rok pilotażu sieci onkologicznej w BCO

Grudzień 1, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Blisko tysiąc osób włączono przez ostatni rok do pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi w Podlaskiem. Największą grupę stanowią pacjentki z rakiem piersi i pacjenci z rakiem jelita grubego.

Pilotaż Sieci Onkologicznej ma pomóc opracować model szybkiego diagnozowania i leczenia chorych na nowotwory od momentu pierwszej ich wizyty u specjalisty.

– Ci pacjenci, którzy zgłosili się do nas z rozpoznaniem choroby bądź też są na etapie jej podejrzenia, od razu są taką opieką obejmowani. Pamiętajmy, że w chorobach onkologicznych bardzo ważny jest czas, czyli ta diagnostyka musi się odbyć w określonym czasie, jak również podjęcie leczenia onkologicznego musi być często jak najszybsze. Dobra organizacja skraca ten czas – mówi dr Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora ds. medycznych w Białostockim Centrum Onkologii.

Każdy pacjent włączony do pilotażu ma wyznaczonego koordynatora leczenia onkologicznego, który pomaga w umawianiu wizyt i kontakcie z lekarzem.

– Odkąd dowiedziałam się, że mam nowotwór piersi, a było to w lipcu tego roku, to od razu zostałam włączona do programu. Zostałam bardzo fajnie poprowadzona, zaopiekowano się mną z każdej strony, nie odczuwałam stresu ani lęku, nie musiałam się o martwić, że miesiącami będę czekała na wyniki. Do dzisiaj już jest po kolejnej chemii, także jestem bardzo zadowolona – mówi pani Agnieszka, jedna z pacjentek włączonych do tego programu.

Pilotażowy program koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi potrwa do końca maja przyszłego roku. Doświadczenie zdobyte w trakcie pilotażu ma pomóc w stworzeniu nowych standardów leczenia nowotworów. Program obejmuje pięć nowotworów: piersi, jajnika, jelita grubego, gruczołu krokowego (prostaty) i płuca. (mt/mc)