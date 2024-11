„Rodzina – przestrzeń bezpiecznego dzieciństwa” – konferencja na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Jak zaznacza Julita Malaszewska, psycholog i psychoterapeutka z Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, problem przemocy wobec najmłodszych wciąż jest aktualny.

– Niestety, okazuje się, że statystyki pokazują, iż dzieci doświadczają przemocy, często ze strony swoich bliskich, czyli w rodzinie. To, na co chcemy zwrócić uwagę podczas tej konferencji, to pytanie: czy rodzina może być bezpieczną przystanią? I co my, jako profesjonaliści pracujący z rodziną, możemy zrobić, aby rodzina była miejscem bezpiecznym, wspierającym i rozwijającym dla dzieci – mówiła Julita Malaszewska.