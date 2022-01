„Rodzina 500 plus”. ZUS rozpoczął wypłatę świadczeń

Styczeń 27, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

ZUS wypłacił już pierwsze pieniądze w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Na razie środki wypłacane są na nowo narodzone dzieci.

Od nowego roku wnioski o to świadczenie przyjmuje właśnie ZUS, ale jak mówi rzecznik Zakładu w Białymstoku, Katarzyna Krupicka, rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku do ZUS.

– Wnioski na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. – będzie można składać od 1 lutego. Wcześniej nie będzie takiej możliwości – dodaje Krupicka.

Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko, mają trzy miesiące na złożenie wniosku o środki z programu ‚Rodzina 500 plus’. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem. (mt)