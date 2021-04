Rodzina 500 plus. Już można składać papierowe wnioski

Kwiecień 1, 2021

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Od kwietnia wnioski do programu „Rodzina 500 plus” można składać w formie papierowej. Wcześniej było to możliwe jedynie przez internet.

Ze złożeniem wniosku warto się pospieszyć, gdyż tylko zrobienie tego do końca czerwca gwarantuje kontynuację wypłaty świadczenia. Jeżeli złożymy wniosek w lipcu stracimy 500 złotych, jeżeli w sierpniu – już 1000 złotych.

Obowiązek złożenia wniosku wynika ze zmian dotyczących okresu, na jaki 500 plus jest przyznawane. Od tego roku jest ono ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że w przyszłym roku podobny wniosek znowu trzeba będzie złożyć.

Wniosek online można złożyć na jeden z trzech sposobów: za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Wniosek w wersji papierowej możemy złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać go pocztą.

Jak dotąd w województwie podlaskim dokumenty złożyła połowa uprawnionych. (mt/mc)