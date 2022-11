Remont UDSK zakończy się szybciej niż zakładano

Listopad 24, 2022

Remont elewacji UDSK, fot. A. Topczewska

Z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku płyną dobre wieści. Do końca grudnia ma zakończyć się remont elewacji szpitala, natomiast główny wewnętrzny remont powinien zakończyć się nawet wczesną wiosną przyszłego roku.

– Planowane oddanie budynku po remoncie to przełom lutego/marca przyszłego roku. A wcześniejsza deklaracja firmy wykonawczej była na czerwiec. Więc na pewno remont skończy się wcześniej – cieszy się Anna Wasilewska, dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Przyznaje jednocześnie: – Remont wewnetrzny, tam gdzie leżą pacjenci, to remont niemal na żywym organizmie, w trakcie bardzo dużej liczby hospitalizacji. To trudna sytuacja i dla personelu, i dla pacjentów. Wszyscy już jesteśmy zmęczeni. Ale liczymy na wyrozumiałość pacjentów. Za to od nowego sezonu komfort pobytu w szpitalu istotnie się poprawi.

Remont globalny w UDSK, obejmujący całą część łóżkową, trwa od września 2021 roku. Tu przeczytasz szczegóły: Remont UDSK. Sale z łazienkami i klimatyzacją

Kolejną inwestycją UDSK będzie nowy przyszpitalny parking. Ma powstać też oddzielny budynek poradni połączony z oddziałami szpitalnymi i z wejściem z zewnątrz. Na lipiec 2023 zaplanowano podpisanie umowy. (at)