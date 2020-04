Rekrutacja do przedszkoli. Rodzice muszą teraz potwierdzić wolę

Kwiecień 22, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Zakończyła się rekrutacja do miejskich przedszkoli. Placówki wywiesiły już listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci. Rodzice mają teraz tydzień na dopełnienie formalności.

Chodzi o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka. Dokument ten, podobnie jak wniosek o przyjęcie do przedszkola, można wysłać na adres mailowy placówki.

– Do 28 kwietnia rodzice mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia dzieci do przedszkoli, do których się zakwalifikowały. Wyniki rekrutacji podstawowej poznamy 4 maja. Postępowanie uzupełniające zaplanowaliśmy na czerwiec – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.



Największym zainteresowaniem cieszyło się Przedszkole Samorządowe nr 45 „Chatka Kilkulatka” (było tam prawie 12 osób na miejsce).

W niektórych placówkach są jeszcze wolne miejsca – w sumie nieco ponad 400. (mt/mc)