Przedświąteczne sprzątania i gotowania – kto ma więcej obowiązków?

18 grudnia, 2024

W przedświątecznych dniach w wielu domach trwają intensywne przygotowania. Wśród takich przyjemnych jak prezenty i ubieranie choinki, jest też sprzątanie, zakupy i gotowanie.

Z badań wynika, że 45 proc. kobiet wykonuje samodzielnie większość obowiązków domowych. Wśród zapytanych przez nas białostoczan kto więcej się napracuje przed świętami wynika, że obowiązki są podzielone.

– Chyba mniej ja, a więcej zlecam trochę synowi i mężowi, bo dosyć intensywnie pracuję. Mamy dosyć podzielone obowiązki w tym względzie. Nie przemęczam się na święta, za to wychodzi na to, że bardziej się później tym delektuje i na pewno polecam to wszystkim innym.

W raporcie „Polki i przedsiębiorczość 2024: Obowiązki domowe a równouprawnienie” równy podział zadań deklaruje 39 proc. mężczyzn i 29 proc. kobiet. (hk)

Zapytaliśmy białostoczan, jak to jest w ich domach i czy to kobiety czy mężczyźni więcej się napracują przed świętami: