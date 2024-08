Projekt Leśmian na scenie Nie Teatru

21 sierpnia, 2024

W sobotę na scenie Nie Teatru odbędzie się wyjątkowe wydarzenie w ramach cyklu Letnie Granie. Tego wieczoru miłośnicy poezji i muzyki będą mieli okazję zanurzyć się w magiczny świat „Projektu Leśmian”, który łączy w sobie niezwykłą poezję Bolesława Leśmiana z oryginalnymi aranżacjami muzycznymi.

Projekt Leśmian to unikalne przedsięwzięcie, które przenosi słuchaczy w nowy, fascynujący wymiar poezji śpiewanej, oferując świeże spojrzenie na twórczość Bolesława Leśmiana. Dzięki wyjątkowemu połączeniu elektronicznych brzmień z elementami muzyki ludowej, znane i lubiane wiersze poety zyskują zupełnie nowe życie. To koncert, który nie tylko odświeża pamięć o jednym z najważniejszych polskich poetów, ale również ukazuje jak uniwersalne i aktualne są jego utwory we współczesnym kontekście.

Twórcy projektu: Monika Bubniak i Przemek Książek są artystami, którzy z sukcesem łączą swoje różnorodne talenty, tworząc artystyczną fuzję teatru, muzyki i poezji. Monika Bubniak, uznana aktorka teatralna i filmowa, wnosi do projektu nie tylko swoje umiejętności aktorskie, ale również głęboki związek z literaturą. Przemek Książek to doświadczony kompozytor i producent muzyczny, który odpowiada za niepowtarzalne, elektroniczne aranżacje. Ich współpraca oparta na poszanowaniu tradycji i jednoczesnym dążeniu do nowoczesności daje efekt, który na długo zapada w pamięć. (hp)