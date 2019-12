Profesorowie z Politechniki Białostockiej odznaczeni

Grudzień 23, 2019

Prof. Jan Dorosz, prof. Joanicjusz Nazarko i prof. Jerzy Uścinowicz z Politechniki Białostockiej nagrodzeni. Otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Order Odrodzenia Polski, nazywany Polonia Restituta, to drugi co do ważności (po Orderze Orła Białego) order cywilny. Odznaczenie zostało ustanowione przez Sejm w 1921 roku, w celu nagrodzenia zasłużonych w służbie Państwu i społeczeństwu.

Order ma kształt krzyża równoramiennego, złoconego z białym orłem w koronie i napisem „Polonia Restituta” na rewersie. Służy uhonorowaniu wybitnych zasług w służbie państwu i społeczeństwu, przyznawany jest za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. (mt/mc)