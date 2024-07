Prof. Marta Kosior – Kazberuk: „Cały czas pracujemy nad tym, żeby nasz kampus był coraz bardziej wygodny”. Rozmowa o strefie rekreacji dla studentów

Rektor uczelni informuje, że koncepcji Rekreacyjnej Strefy Studenta było kilka. Opracowały je studentki kierunku architektura krajobrazu Politechniki białostockiej.

– Postawiłam przede wszystkim na to, żeby właśnie studenci zaproponowali, czego oczekują, co jest im potrzebne, co sprawi, że to miejsce będzie chętnie przez nich wykorzystywane, a włączyły się do konkretnego projektowania studentki kierunku architektura krajobrazu, bo to właśnie studenci najlepiej wiedzą, czego chcą ich koledzy. Studentki architektury krajobrazu bardzo zdolne osoby zaproponowały tych koncepcji bardzo dużo, więc można było wybierać. Można było porównywać. I układy funkcjonalne, nawet konstrukcje i materiały, z których wykonywane byłyby elementy tej strefy – relacjonuje prof. Marta Kosior – Kazberuk.