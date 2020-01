Prezydent wręczył stypendia artystyczne na 2020 rok. Otrzymało je 15 twórców

Styczeń 20, 2020

fot. Małgorzata Turecka

Białostoccy twórcy odebrali w poniedziałek (20.01) stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na 2020 rok. Dzięki finansowemu wsparciu będą mogli zrealizować swoje artystyczne plany.

– Cieszę się, że jesteście w Białymstoku, że tworzycie – mówił wręczając stypendia prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Oprócz wymiaru finansowego dla każdego twórcy ważne jest też docenienie, ważne jest to, że jego twórczość, jego projekt może ujrzeć światło dzienne. Chciałem też Pastwa zapewnić, że miasto Białystok docenia i prosi o jeszcze – dodawał prezydent.

Wśród nagrodzonych znalazło się sześcioro młodych twórców i dziewięcioro profesjonalnych. W gronie tych ostatnich jest m.in. dziennikarz Andrzej Kłopotowski, który opracuje drugą część Osiedlownika, czyli alternatywnego przewodnika po kolejnych dzielnicach Białegostoku.

– Osiedlownik to jest pomysł na stworzenie szlaków turystycznych po miejscach w Białymstoku nieoczywistych, czyli po powojennych osiedlach mieszkaniowych, po miejscach, gdzie teoretycznie, tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic zupełnie nie ma. No bo cóż może być ciekawego na osiedlu zbudowanym np. z wielkiej płyty? A ja na tych osiedlach postanowiłem poszukać miejsc interesujących i miejsc z historią – mówi Andrzej Kłopotowski.

Wsparcie od prezydenta miasta na opracowanie projektu „Kochanka” otrzymała też Justyna Godlewska-Kruczkowska, aktorka Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

– Głównym celem jest przygotowanie benefisu opartego na historii romansu Niny Andrycz z Aleksandrem Węgierko. Pięknie mi się ta historia spina z moim romansem z Aleksandrem Węgierko, który trwa już 20 lat. Nie będzie to stricte spektakl, a projekt parateatralny, być może coś o charakterze stand-upu, kabaretu, wspomnień, recitalu – dodaje Justyna Godlewska-Kruczkowska.

Łączna wartość wsparcia to 214 tys. złotych.W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano kwotę 300 tys. złotych, a to oznacza, że w kwietniu będzie nabór na drugie półrocze, w którym do rozdysponowania będzie 86 tys. złotych. (mt/mc)