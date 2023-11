Premiera filmu „Tajemnica Łuki” w białostockim kinie

6 listopada, 2023

Ukryty skarb, pole campingowe i tajemnicza śmierć. 8 listopada na ekrany kin wchodzi film kręcony na Podlasiu – 'Tajemnica Łuki’. To kryminał z wątkami komediowymi, którego scenariusz powstał na podstawie jednej z podlaskich legend.

Według niej na terenie wsi Łuka, która dziś znajduje się na dnie Zalewu Siemianówka, zakopany jest skarb. A zgodnie ze scenariuszem autorstwa Piotra Dolińskiego i Krzysztofa Bałtyka, poszukują go zarówno „tutejsi” mieszkańcy, jak i zagraniczni turyści.

Akcja filmu dzieje się w środku lata na polu kempingowym, gdzie pracują lokalne piękności, wspomagane przez szemranych biznesmenów. Sielski, wakacyjny klimat burzy tajemnicza śmierć wędkarza… Na miejscu zbrodni pojawia się dwóch detektywów: miejscowy ciamajda, komendant lokalnego posterunku Michał Ordon oraz gwiazdor stołecznej komendy policji, który spędza wakacje nad Siemianówką Konrad Lambert. Wspólnie rozpoczynają śledztwo pełne komicznych wpadek. Oprócz kryminalnej zagadki, w „Tajemnicy Łuki” będzie mnóstwo dobrego humoru i miłości. Na ekranie zobaczymy wiele jej odcieni – od miłości chłopaka do dziewczyny, po patriotyczną miłość do lokalnej społeczności, pieniędzy, seksu, władzy i kariery. To samo uczucie, które kojarzy się pozytywnie, popchnie bohaterów w bardzo skrajne emocje i zachowania.

'Tajemnica Łuki’ jest reżyserskim debiutem Piotra Dolińskiego, który jest również współautorem scenariusza. Słuchacze Akadery znają go z audycji Punkt Wrzenia. – To film o miłości, o różnych jej obliczach – mówi Piotr Doliński.

W filmie zobaczymy aktorów znanych z małego i dużego ekranu. To Piotr Zelt, Ryszard Doliński, Radosław Pazura, Dorota Chotecka, Tomasz Dedek, Marta Moś, Patryk Ołdziejewski, Marek Tyszkiewicz, Martyna Kliszewska, Krzysztof Ławniczak, Michał Jarmoszuk.

'Tajemnica Łuki” to trzeci film (po produkcji „Ślicznotka” i „Ślicznotka 2”) ze studia Bałtyk Film Production. Za zdjęcia odpowiada Edward King Yeti Grygianiec, muzykę skomponował Marek Kubik, a jedną z piosenek do filmu stworzyła nasza radiowa koleżanka Magda Juchnowicz.

Premierę filmu 'Tajemnica Łuki’ zaplanowano 8 listopada w kinie Helios w Alfa Centrum. Przed pierwszym seansem będzie można spotkać aktorów i twórców najnowszej podlaskiej produkcji filmowej. Będzie możliwość zrobienia wspólnych zdjęć i zdobycia autografów. (at)

