Podlaskie: Nad Siemianówką powstaje filmowy kryminał [zdjęcia]

14 września, 2023

Fot. mat. prasowe Fot. mat. prasowe

Legenda, ukryty skarb, pole campingowe i tajemnicza śmierć. Na Podlasiu powstaje filmowy kryminał. Podlaskich filmowców zainspirowała zatopiona wieś Łuka. W plenerach nad zalewem Siemianówka nagrywana jest „Tajemnica Łuki”.

Z wsią Łuka – podlaską Atlantydą – zwianych jest wiele legend i tajemnic. Na kanwie jednej z nich autorzy scenariusza filmu „Tajemnica Łuki” oparli historię skarbu ukrytego na dnie Zalewu Siemianówka. Poszukują go zarówno „tutejsi” mieszkańcy jak i zagraniczni turyści. Akcja dzieje się w środku lata na polu kempingowym, gdzie pracują lokalne piękności, wspomagane przez szemranych biznesmenów. Sielski, wakacyjny klimat burzy tajemnicza śmierć.

– Jest to film o miłości, o różnych jej obliczach – mówi Piotr Doliński, reżyser i scenarzysta filmu. – Zobaczymy tu zarówno miłość do drugiego człowieka jak i miłość do władzy, przyrody, pieniędzy, rodziny, a nawet swojej lokalnej społeczności. Ciekawym jest, że to samo uczucie popycha bohaterów filmu do zgoła odimiennych czynów.

– Akcja jest wielowątkowa, fabuła bardzo dynamiczna i każda scena ma znaczenie. Każdy podejrzewa kogoś innego i widz zostanie wyprowadzony na manowce – dodaje Krzysztof Bałtyk, autor scenariusza oraz producent „Tajemnicy Łuki”.

Scenarzyści filmu: Piotr Doliński i Krzysztof Bałtyk zaprosili do współpracy aktorów znanych z małego i dużego ekranu: Tomasza Dedka, Piotra Zelta, Radosława Pazurę i Dorotę Chotecką. W filmie zagrają aktorzy Teatru Dramatycznego w Białymstoku: Marek Tyszkiewicz, Patryk Ołdziejewski i Krzysztof Ławniczak oraz Białostockiego Teatru Lalek: Ryszard Doliński, Michał Jarmoszuk i Zbigniew Litwińczuk.

Sceny nagrywane są na Podlasiu: na plaży Bondary, w ratuszu w Michałowie, w Przewięzi nad Jeziorem Białym, Zambrowie i Narewce. Za zdjęcia odpowiedzialny jest znana ekipa filmowa King Yeti. „Tajemnica Łuki” to trzeci film (po Ślicznotce i „Ślicznotka 2”) ze studia Bałtyk Film Production.

Koniec zdjęć zaplanowano na 26 września, a premiera już w listopadzie.

Natomiast 19 września na plaży Bondary nad Zalewem Siemianówka będzie można zobaczyć, jak kręcony jest film, a także spotkać Piotra Zelta, Radosława Pazurę, Dorotę Chotecką i Ryszarda Dolińskiego oraz całą ekipę techniczną. (at)

O pomyśle filmu, fabule i realizacji z Piotrem Dolińskim rozmawia Aneta Topczewska: