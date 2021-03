Pracownia Teatralna – nowe miejsce na kulturalnej mapie Białegostoku

Marzec 15, 2021

To miejsce powstało z potrzeby twórczej aktywności – w Białymstoku pojawiła się Pracownia Teatralna. Jej założycielką jest aktorka Teatru Dramatycznego w Białymstoku Justyna Godlewska – Kruczkowska.

To przestrzeń, w której będą odbywały się zajęcia teatralno – artystyczne dla osób w różnym wieku. Tu będzie można pozbyć się nieśmiałości, skrępowania, czy braku wiary w siebie. Pracownia ma pomagać w kształtowaniu kreatywnych osobowości, uczyć pielęgnowania słowa.

– Spektakl stypendialny „Kochanka”, który powstał w ubiegłym roku, uświadomił mi, jak wiele osób dopinguje mnie w mojej artystycznej działalności. Życzliwe komentarze i pozytywne opinie zachęciły mnie do dalszego działania. Praca nad tym przedstawieniem pokazała, że projekty wybrzmiewają, ale ludzie i pomysły – zostają. I właśnie tak zrodziła się Pracownia. Miejsce, które powstało z potrzeby twórczej aktywności. Przestrzeń, którą odkryliśmy przy ul. Mickiewicza 71 A, zauroczyła nas i zmobilizowała do wspólnego działania – mówiła prezes Zarządu Fundacji.Justyna Godlewska-Kruczkowska.

Na początek swojej działalności Pracownia organizuje kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych do szkoły teatralnej. Pod czujnym okiem doświadczonych, zawodowo czynnych praktyków teatru, będzie można zdobyć szeroki zasób wiedzy i ćwiczeń potrzebnych i przydatnych podczas egzaminu wstępnego do szkół o profilu teatralnym.

Zajęcia z wiersza, prozy, interpretacji, zadań aktorskich, śpiewu, dykcji, emisji głosu, tańca oraz gimnastyki poprowadzą: Justyna Godlewska-Kruczkowska, Magdalena Dąbrowska, Paula Gogol i Grzegorz Suski. (ea/mc)