Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie własnej działalności gospodarczej – szansa dla bezrobotnych!

28 stycznia, 2025

Pani Polina Zabrodska i Joanna Bloch, otrzymały dotacje na swój biznes. fot. Paweł Cybulski Pani Polina Zabrodska i Joanna Bloch, otrzymały dotacje na swój biznes. fot. Paweł Cybulski

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił pierwszy w tym roku nabór wniosków na dofinansowanie zakupu środków niezbędnych do założenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej. To doskonała okazja dla osób bezrobotnych, które marzą o rozpoczęciu własnej firmy, ale brakuje im funduszy na start. Dofinansowanie pozwala nie tylko na zakup sprzętu, maszyn, oprogramowania, ale także na pokrycie kosztów związanych z pomocą prawną czy promocją.

Z oferty mogą skorzystać osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przez co najmniej 30 dni. Wnioski można składać już od 10 lutego 2025 roku, a dofinansowanie może wynieść nawet 42 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że aby otrzymać dotację, należy przygotować biznesplan i spełnić określone warunki formalne.

Jakie wsparcie oferuje Powiatowy Urząd Pracy?

Dzięki dotacjom można pokryć wydatki związane z zakupem maszyn, narzędzi, komputerów i oprogramowania do firmy. Program daje również możliwość sfinansowania wydatków na pomoc prawną czy reklamę. Dotacja stwarza szansę na szybki rozwój biznesu i realizację pomysłów, które bez wsparcia finansowego mogłyby pozostać tylko marzeniami.

– Jestem makeupistką i stylistką brwi. Dzięki tej dotacji rozwinęłam bardzo swój biznes, ponieważ wcześniej prowadziłam działalność nierejestrowaną, czyli taką wersję 'demo’ działalności gospodarczej, a dzięki dotacji dostałam nie tylko zastrzyk gotówki, ale też zastrzyk motywacji. Teraz moja firma bardzo fajnie prosperuje – Mówi Joanna Bloch, która skorzystała z dotacji w zeszłym roku.

Jak wygląda procedura?

Złożenie wniosku to pierwszy krok do pozyskania dotacji. Osoby zainteresowane muszą przygotować mini biznesplan, który jest podstawą do rozpatrzenia wniosku przez komisję. Po jego zaakceptowaniu, wnioskodawcy otrzymują dotację na rozwój działalności. Warto podkreślić, że to dopiero początek – w ciągu roku przewidziano jeszcze co najmniej dwa nabory wniosków, co daje dodatkową szansę dla osób, które nie zdążą wziąć udziału w pierwszym.

Ile można otrzymać?

Dotacja na rozkręcenie własnej działalności może wynieść nawet 42 tys. zł. W zeszłym roku dzięki wsparciu z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku powstało blisko 380 nowych firm. W najbliższym naborze planowane jest udzielenie 40 dofinansowań.

Terminy i szczegóły

Nabór wniosków na dofinansowanie własnej działalności gospodarczej rozpocznie się 10 lutego 2025 roku. Aby dowiedzieć się więcej na temat procedury aplikacyjnej, wymagań oraz warunków, warto skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku lub odwiedzić jego stronę internetową.