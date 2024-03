Poszukiwani wolontariusze na tegoroczne Juwenalia

25 marca, 2024

150 wolontariuszy zgłosiło się do pomocy w tegorocznych Juwenaliach na kampusie Politechniki Białostockiej. Jednak, każdy kto chce jeszcze dołączyć, ma taką szansę.

Wolontariusze będą pomagać na placu, backstage’u, frontstage’u, paradzie studentów czy przy organizacji wydarzeń współtowarzyszących.

– Jest ich potrzeba bardzo dużo. W tamtym roku było to prawie 200 osób. Liczymy, że w tym roku będzie to podobna ilość. Mam nadzieję, że ludzie do nas wrócą. Wolontariusze mogą poznać wiele nowych osób nie tylko z Politechniki Białostockiej, ale również z innych uczelni, przez co mogą zdobyć dużo doświadczenia – mówi Emilia Bujnowska, koordynatorka wolontariuszy.

We wtorek (26.03) o 20:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia odbędzie się drugie spotkanie wolontariuszy, w trakcie którego będzie można się zgłosić do pomocy. Juwenalia Białystok w tym roku odbędą się 17 i 18 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Póki co wiadomo, że na scenie wystąpi Enej, Żabson, Łydka Grubasa i Mr. Polska. Kolejni artyści będą ogłaszani na fanpagu Juwenaliów. (hk)