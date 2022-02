Postaw na profilaktykę i badania. Marzec – miesiąc świadomości raka jelita grubego

Luty 24, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Marzec to miesiąc świadomości raka jelita grubego. To wyjątkowo rozpowszechniony nowotwór w Polsce – drugi po raku piersi i raku płuc. Aż 18 tysięcy Polaków co roku choruje na raka jelita grubego i niestety, jest ich coraz więcej. Białostockie Centrum Onkologii szczególnie w marcu stawia na profilaktykę dla różnych grup wiekowych.

Jak profilaktyka jest ważna podkreśla dr n. med. Kamil Safiejko, koordynator Pododdziału Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego (Colorectal Cancer Unit) BCO.

– Jeśli raka jelita wykryjemy w pierwszym stadium, jego wyleczalność jest na poziomie 90 procent, ale jeśli w czwartym stadium – wyleczalność jest na poziomie poniżej 10 procent – wyjaśnia dr Kamil Safiejko. – Każdy powyżej 50 roku powinien wykonać kolonoskopię; jeśli nie ma żadnych zmian, to należy wykonywać ją co 10 lat. Ale jeśli w rodzinie były zachorowania w pierwszym stopniu (czyli rodzice, dziadkowie), to kolonoskopię powinno się wykonać 10 lat wcześniej niż wystąpiło to zachorowanie u danego pacjenta! – mówi dr Safiejko.

A jaka jest profilaktyka dla każdego? To ruch i zdrowe odżywanie!

– W zależności od tego jak będziemy żyli i odżywiali, jakie nawyki wprowadzimy, tak długo i zdrowo będziemy żyć – mówi Magdalena Borkowska, dyrektor BCO. I wskazuje, że wydarzenia profilaktyczne BCO skierowane są do różnych grup wiekowych i zawodowych, by nauczyć pewnych nawyków żywieniowych. Wśród profilaktycznych działań BCO przygotowało akcje edukacyjnych i dla mieszkańców, i dla lekarzy (gastrologów, lekarzy rodzinnych; np. w marcu BCO zorganizuje warsztaty dla endoskopistów dla całego województwa).

Jak podkreśla dr Kamil Safiejko właśnie w marcu pacjenci będą mogli bez skierowania zgłosić się do poradni leczenia nowotworów przewodu pokarmowego z takimi objawami jak: krew w stolcu, nagła utrata wagi ciała, zaburzenia rytmu wypróżnień lub gdy mają nieprawidłowości w badaniach, które zrobili w innych miejscach (krew utajona w kale, zmiany ujawnione w badaniach z USG).

– Ci pacjenci przez cały marzec zostaną przyjęci od ręki. Będziemy robić badania wszystkie potrzebne badania – mówi dr Safiejko.

Zapisy do poradni ruszają 1 marca od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00 pod numerem 733 100 132.

– Do do poradni leczenia nowotworów przewodu pokarmowego można się zgłaszać cały czas, bez skierowania – dodaje Monika Mróz, rzecznik BCO

Od czerwca w BCO działą Centrum Chorób Jelita Grubego Colorectal Cancer Unit (CCU). To jeden z niewielu w Polsce, a jedyny na Podlasiu, specjalistyczny ośrodek zajmujący się kompleksową opieką onkologiczną nad pacjentem z nowotworem jelita grubego. CCU zapewnia najwyższej jakości, możliwie najpełniejszą opiekę. To koordynacja całego procesu diagnostyczno-leczniczego od momentu rozpoznania choroby. Efektywne leczenie ma zwiększyć przeżywalność, podnieść komfort ich życia oraz zagwarantować możliwie szybki powrót do aktywności zawodowej

– Tą opieką mamy objętych 250 pacjentów, a w 2021 roku zrobiliśmy ponad 200 operacji – wylicza dr Safiejko. – 80 proc. tych zabiegów robimy metodą laparoskopową (mało inwazyjną), gdzie pacjenci wychodzą do domu w ciągu 6 dni i wracają do normalnego funkcjonowania – mówi dr Safiejko. – Prócz operacji jest leczenie dodatkowe (radioterapia,a chemioterapia, wsparcie dietetyka psychologa, rehabilitacja.

W marcu BCO organizuje także spotkania dla różnych grup wiekowych: dla dzieci, młodzieży, osób starszych. 22-24 marca br. w budynku administracji BCO przy ul. Warszawskiej zostanie rozłożona dmuchana makieta jelita, która będzie przedstawiać zmiany, jakie zachodzą w naszych jelitach, jeśli nie dbamy o zdrowie i profilaktykę. Oglądanie jelita połączymy ze spotkaniami z gastrologami i dietetykami – dodaje dyrektor Magdalena Borkowska. (at)