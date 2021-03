POSG. Do formacji dołączyli nowi funkcjonariusze

Marzec 12, 2021

źródło: POSG źródło: POSG

Podlaski garnizon straży granicznej wzbogacił się o dwunastu nowych funkcjonariuszy. To pierwsza grupa nowych strażników granicznych przyjętych w jubileuszowym 30. roku działalności Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Sześć funkcjonariuszek i sześciu funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego złożyło ślubowanie przed Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorzem Biziukiem. Zanim założyli mundur nowo przyjęci funkcjonariusze musieli przejść przez procedurę kwalifikacyjną: testy psychologiczne, badania na wariografie, sprawdzenie wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną.

To nie ostatnie ślubowanie w tym roku. Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć jeszcze do służby 58 funkcjonariuszy.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby – informuje mjr SG Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się tutaj. (mt/mc)