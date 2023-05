Ponad pięć tysięcy biegaczy na PKO Białystok Półmaraton

10 maja, 2023

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Białystok znowu opanują biegacze. W najbliższy weekend (13-14 maja) odbędzie się PKO Białystok Półmaraton. Na listach startowych jest ponad 5 tysięcy osób z 23 krajów świata.

Jest to wydarzenie, które zostało przez samych uczestników takich imprez uznane za najlepszy bieg organizowany w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Uzyskało też tytuł Najlepszego Półmaratonu w Polsce, a także prestiżowy tytuł Podlaskiej Marki Roku w kategorii „wydarzenie”.

– Półmaraton to promocja miasta i rozwój turystyki. Miasto ma bogatą bazę gastronomiczno-hotelową, uczestnicy będą z niej korzystali, więc to są korzyści dla naszych przedsiębiorców. Natomiast przedsiębiorcy, jak zarobią, to odprowadzą podatek do miasta. W związku z tym z punktu widzenia finansowego jest to zysk netto z takiego wydarzenia – zapewnia Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

W pierwszej edycji białostockiego półmaratonu w 2013 roku brało udział 600 osób.

– W tym roku najpierw biegają dzieciaki w PKO Bieg Juniora, w sobotę (13.05) wieczorem PKO Nocny Bieg na Pięć i w niedzielę danie główne, czyli PKO Białystok Półmaraton – tłumaczy Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji Białystok Biega, która jest organizatorem wydarzenia. – W tym roku przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski i ponad połowa zawodników jest spoza województwa podlaskiego. Również mamy gości z zagranicy, naliczyliśmy 23 narodowości, które staną na starcie w sobotę i niedzielę.

Trasa tegorocznego, jubileuszowego półmaratonu jest nowa. Start sprzed Pałacu Branickich, meta przy ratuszu z jedną pętla w centrum miasta. Organizatorzy postanowili również zaakcentować przypadającą w tym roku 80. rocznicę powstania w getcie białostockim, dlatego wytyczyli trasę tak, aby jej część biegła po ulicach, które znajdowały się na ówczesnych terenach getta, czyli poprzez ul. Jurowiecką i Włókienniczą.

Trasę biegu będą zabezpieczać oczywiście policjanci, ale z roku na rok jest ich mniej, ponieważ większość miejsc nadzoruje organizator.

– W takich stałych punktach będzie kilku policjantów, są to te najbardziej newralgiczne miejsca, czyli największe skrzyżowania na trasie biegu – mówi Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji. – Funkcjonariusze będą też cały bieg prowadzić, tak aby mieć pewność, że trasa jest bezpieczna i uczestnicy wbiegają na trasę, na której nie będzie żadnych pojazdów.

PKO Białystok Półmaraton to również utrudnienia w ruchu. Od soboty od godz. 9.00 do niedzieli do godz. 18.00 zostanie zamknięty przede wszystkim Plac Branickich oraz Plac Jana Pawła II (od ul. Kościelnej do Placu Branickich), a także ulica Mickiewicza (od Elektrycznej do Placu Branickich). Natomiast częściowo zostaną zamknięte m.in. Legionowa, Akademicka, Świętojańska, Rondo Lussy, czy Bohaterów Getta. (hk)

