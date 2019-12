Ponad milion złotych na kulturę

Grudzień 23, 2019

fot. Michał Czarnecki fot. Michał Czarnecki

Ponad dwadzieścia różnych projektów kulturalnych wesprze białostocki magistrat. Łącznie z budżetu miasta na 2020 rok pójdzie na to 1,2 mln złotych.

Spora część tej kwoty trafi do organizatorów cyklicznych już imprez. Najwięcej, bo aż 540 tys. złotych przyznano Stowarzyszeniu Pogotowie Kulturalno-Społeczne na 11. edycję Up To Date Festival’u.

140 tys. złotych trafi do Fundacji „Muzyka Cerkiewna” na organizację 39. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2020” w Białymstoku. Trzecią co do wysokości kwotę przyznano Fundacji Sąsiedzi na organizację Festiwalu literackiego „Na pograniczu kultur”.

W konkursie oceniano sto kilkanaście projektów. Nagrodzono – 23. Pełną listę dofinansowanych wydarzeń znajdziecie tutaj. (mt/mc)