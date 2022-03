Książnica Podlaska przekaże ponad 6 tys. złotych na wsparcie uchodźców z Ukrainy

Marzec 14, 2022

źródło: Książnica Podlaska w Białymstoku źródło: Książnica Podlaska w Białymstoku

Książnica Podlaska w Białymstoku zebrała ponad 6 tys. złotych podczas zorganizowanego w piątek (11.03) z myślą o uchodźcach z Ukrainy kiermaszu książek.

Wśród przygotowanych ponad 2 tys. wycofanych z biblioteki woluminów, znalazły się m.in. książki dla dzieci, kryminały, powieści obyczajowe i historyczne, romanse czy publikacje o charakterze edukacyjnym. Każdą można było nabyć już za 2 złotych, ale – jak mówi Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – kupujący często zostawiali znacznie większe kwoty: – Nasi czytelnicy okazali wielkie serce. W sumie udało nam się zebrać 6391 złotych na wsparcie uchodźców z Ukrainy, a przy okazji dać części książek nowe życie.

Zebrane środki zostaną przeznaczone m.in. na organizację zajęć dla dzieci. – Z Ukrainy do Polski przyjechało już ponad 1,7 mln osób. Głównie są to kobiety i dzieci. To dla nich wyjątkowo trudny czas, wiele osób zmaga się z traumą, dlatego chcemy choć przez chwilę dać im poczucie normalności, organizując różnego rodzaju zajęcia dla najmłodszych, ale też dla ich mam – informuje Katarzyna Siemieniuk, zastępca dyrektora Książnicy Podlaskiej ds. administracyjnych, a także wiceprezes zarządu Fundacji Polska Pomoc, pomagającej ofiarom wojny w Ukrainie.

Jak podkreśla dyrektor Beata Zadykowicz, poszczególne zajęcia realizowane będą w zależności od zapotrzebowania – zarówno w siedzibie Książnicy, jak i na terenie województwa podlaskiego. (mt)