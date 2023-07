Ponad 340 etatów jest wolnych w podlaskiej policji

7 lipca, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

80 osób w tym roku przyjęła w swoje szeregi podlaska policja, ale nabór do służby cały czas trwa. Liczba wolnych etatów w tym roku w podlaskim garnizonie wzrosła.

– Na chwilę obecną mamy 343 etaty w podlaskiej policji, co jest spowodowane w głównej mierze uzyskaniem nowych etatów z Komendy Głównej Policji – mówi mł. insp. Paweł Maciejuk, naczelnik wydziału kadr podlaskiej policji. – Decyzją zarówno ministra spraw wewnętrznych i administracji, jak i komendanta głównego policji, ściana wschodnia, przygraniczna z Białorusią została wsparta przez dodatkowe etaty w związku z zagrożeniami, które istnieją i mogą zaistnieć.

Praca w policji to stabilność zatrudnienia. Każdy nowo przyjęty do służby policjant dostaje na rękę około 4 tys. złotych, po ukończeniu półrocznego szkolenia zawodowego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 5 tys. złotych.

Chętni dokumenty mogą przynosić do wojewódzkiej, powiatowej lub miejskiej komendy policji.

– Chętna osoba musi mieć obywatelstwo polskie, musi być zdolna psychicznie i fizycznie do podjęcia zawodu, musi być gotowa do tego, aby być policjantem. Musi to być osoba nie karana, to jest bardzo ważne. Już z wykształceniem średnim bez matury można kandydować. I trzeba przejść całą ścieżkę rekrutacyjną i otrzymać wynik pozytywny – dodaje mł. insp. Paweł Maciejuk.

Rekrutacja kandydatów trwa około 3 miesięcy. W tym czasie poza rozmowami kwalifikacyjnymi jest test sprawności fizycznej i test wiedzy, sprawdzenie predyspozycji do bycia policjantem oraz ocena stanu zdrowia. (hk)