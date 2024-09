Polski Dzień Bluesa w Białymstoku: Uroczyste Odsłonięcie Tablic i Koncerty

11 września, 2024

Już w najbliższą sobotę 14 września, w ramach obchodów Polskiego Dnia Bluesa, na Alei Bluesa odbędzie się uroczyste odsłonięcie tabliczek upamiętniających zasłużonych dla tego gatunku muzycznego. Uroczystości towarzyszyć będą koncerty, które dostarczą niezapomnianych wrażeń miłośnikom bluesowych brzmień.

Polski Dzień Bluesa obchodzony jest co roku w rocznicę urodzin legendarnego B.B. Kinga (16 września). Jednak mieszkańcy Białegostoku będą mogli rozpocząć świętowanie już w sobotę 14 września. W tym dniu na Alei Bluesa tradycyjnie odsłonięte zostaną kolejne pamiątkowe tablice, tym razem upamiętniające cztery osoby, które przyczyniły się do popularyzacji tego gatunku w Polsce. Białostocka Aleja Bluesa, jest jedynym takim miejscem w Polsce gdzie uhonorowani zostają nie tylko muzycy, ale również dziennikarze, propagatorzy oraz pasjonaci bluesa.

Po uroczystości odsłonięcia tablic, na scenie Klubu Fama pojawią się artyści, którzy przeniosą publiczność w świat bluesa. Wśród nich znajdzie się zespół Onus Blues, założony w 2022 roku przez harmonijkarza Jacka Szułę, znanego z działalności na śląskiej scenie bluesowej. Muzyka grupy to mieszanka tradycyjnych i nowoczesnych brzmień, które zachwycają energią i świeżością. Zespół zdobył uznanie na Rawa Blues Festival 2023 oraz tytuł „Odkrycie Roku 2023” w ankiecie BLUES TOP. Nie zabraknie również lokalnego akcentu. Na scenie pojawi się dwudziestoletni pianista z Białegostoku, Michał Górecki, który swoją bluesową karierę rozpoczął w 2018 roku. W jego krótkim secie usłyszymy energetyczne utwory z gatunku blues i boogie woogie.

Aleja Bluesa to wyjątkowe miejsce w Białymstoku, przypominające o ludziach, którzy poświęcili swoje życie propagowaniu bluesa w Polsce. Dzięki inicjatywie Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego, to szczególne miejsce z roku na rok zyskuje nowych bohaterów, którzy swoimi działaniami promują ten gatunek muzyczny. Tegoroczne obchody Polskiego Dnia Bluesa w Białymstoku to doskonała okazja, aby na nowo odkryć piękno bluesa i uhonorować tych, którzy pozostawili trwały ślad na polskiej scenie muzycznej. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)