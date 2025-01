Politechnika Białostocka z dofinansowaniem z Europejskiego Korpusu Solidarności

13 stycznia, 2025

Europejski Korpus Solidarności, źródło: Politechnika Białostocka

Dwie 12-osobowe grupy wolontariuszy przyjadą do Politechniki Białostockiej w ramach Europejskiego Korpus Solidarności. Uczelnia otrzymała na ten cel ponad 22 tysiące EUR.

– To program dla młodych ludzi i organizacji, którzy chcą włączyć się w działania solidarnościowe – mówi Izabela Karpińska z Działu Projektów Międzynarodowych Erasmus+ i Nawa Politechniki Białostockiej. – Osoby młode zdobywają możliwość zaangażowania się i zdobycia bezcennego doświadczenia, a także rozwinięcia nowych umiejętności, a z kolei organizacja przyjmują dodatkowe ręce do pomocy. To także nowa perspektywa, to także przyjęcie nowej energii, nowych pomysłów, które mogłyby istotnie wpłynąć na codzienną realizację, na codzienną pracę naszej jednostki. Poza tym, to też forma rozszerzenia dotychczasowej działalności szczególnie w kontaktach międzynarodowych.

Do Politechniki Białostockiej przyjadą wolontariusze zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Uczestnicy zostaną aktywnie zaangażowani w życie lokalnej, jak i uczelnianej społeczności. Będą to działania związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i działaniami klimatycznymi.

– Politechnika Białostocka skupi się przede wszystkim na rozwoju umiędzynarodowienia oraz na włączeniu wolontariuszy w program pod tytułem „Moja Zielona Politechnika”, także grupy wolontariuszy, które planujemy przyjąć, będą wdrożeni w pomoc, we współudział i wsparcie tej strategii – dodaje Izabela Karpińska.

W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności wolontariusze przyjadą do Politechniki Białostockiej wiosną i jesienią tego roku. (hk)