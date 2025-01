Politechnika Białostocka uruchomiła Laboratorium spalania paliw stałych z biomasy. Zobacz zdjęcia!

Nowa instalacja umożliwi prowadzenie badań nad efektywnym i ekologicznym spalaniem biomasy pochodzenia rolniczego i leśnego. Jest to istotny krok w kierunku rozwoju zrównoważonych źródeł energii oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze grzewczym. Laboratorium pozwoli również studentom i naukowcom na prowadzenie eksperymentów dotyczących procesów spalania oraz emisji spalin w warunkach zbliżonych do przemysłowych.

W realizację projektu zaangażowały się firmy z sektora technologii grzewczych, które wsparły laboratorium poprzez dostarczenie niezbędnych urządzeń i komponentów. Dzięki temu Politechnika Białostocka zyskała możliwość prowadzenia badań nad nowymi metodami spalania biomasy i dostosowywania technologii do aktualnych norm środowiskowych.

– Jest to kocioł serii SEG BIO 15, który służy do spalania biomasy w formie pelletu. Łącznie z Politechniką Białostocką chcemy wspólnie poprowadzić projekt dostosowanie tego kotła do spalania biomasy w formie ogólnej, czyli biomasy nie tylko z paliwa typu drewno – podkreśla przedstawiciel jednej z firm partnerskich.