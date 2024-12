Politechnika Białostocka uhonoruje wybitnego naukowca. Prof. Jan Dorosz otrzyma tytuł Honorowego Profesora

12 grudnia, 2024

prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, źródło: pb.edu.pl prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, źródło: pb.edu.pl

Dziś (12.12) o godz. 12:15 w Auli Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu, podczas którego prof. dr hab. inż. Jan Dorosz zostanie uhonorowany tytułem Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej. To wyjątkowe wyróżnienie jest wyrazem uznania dla jego wybitnych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i wdrożeniowych, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju uczelni oraz nauki w Polsce i na świecie.

Profesor Jan Dorosz to uznany specjalista w zakresie technologii światłowodów i optoelektroniki. Jego pionierskie badania i innowacyjne rozwiązania techniczne zyskały międzynarodowe uznanie. W Politechnice Białostockiej odegrał kluczową rolę w stworzeniu unikalnego na skalę europejską Laboratorium Technologii Światłowodów. Jego dorobek obejmuje ponad 240 publikacji naukowych oraz dziewięć patentów, które znalazły zastosowanie w medycynie, przemyśle i technice wojskowej.

Program uroczystości

W programie dzisiejszej uroczystości przewidziano wystąpienia rektor uczelni, dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB, oraz dziekana Wydziału Elektrycznego, dr. hab. inż. Bogusława Butryło, prof. PB. Głównym punktem wydarzenia będzie wykład prof. Jana Dorosza pt. „Światłowody wielordzeniowe”, w którym wybitny naukowiec przybliży swoje najnowsze badania i ich zastosowanie w technologii optoelektronicznej. Uroczystość uświetni występ Chóru Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej.

Honorowy Profesor Politechniki Białostockiej

Tytuł Honorowego Profesora to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Politechnikę Białostocką osobom, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozwoju nauki, dydaktyki lub sztuki, jednocześnie wywierając realny wpływ na rozwój uczelni. Do tej pory tytuł ten został nadany 15 osobistościom ze świata nauki, w tym pięciu uczonym z zagranicy.

Transmisja online

Dla tych, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, Politechnika Białostocka przygotowała transmisję online. Będzie ona dostępna na stronie internetowej uczelni dzięki realizacji Telewizji Platon. Uroczystość jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. (na podst. pb.edu.pl)