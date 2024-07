Politechnika Białostocka dołączyła do grona Uniwersytetów Europejskich

2 lipca, 2024

Źródło: Politechnika Białostocka Źródło: Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka otrzymała blisko 1,5 mln euro wsparcia Komisji Europejskiej na współtworzenie Uniwersytetu Europejskiego. Zbuduje go razem z 8 uczelniami partnerskimi, takimi jak Francja, Hiszpania, Bułgaria, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Słowenia i Włochy.

Projekt zakłada realizację czterech dużych bloków zadaniowych. Politechnika Białostocka zajmie się stworzeniem wspólnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Europejskiego.

– Konsorcjum Across, czyli dziewięć uniwersytetów partnerskich wśród których jest Politechnika Białostocka, znalazło się w prestiżowym gronie Uniwersytetów Europejskich. Dzięki temu projektowi jeszcze bardziej rozwiniemy umiędzynarodowienie naszej uczelni. Będziemy działać bardzo szeroko. Jeśli chodzi o dydaktykę, czyli rozwój naszych studentów i doktorantów, będziemy tworzyć wspólne programy studiów oraz intensywne kursy łączące kształcenie stacjonarne z kształceniem online. Będziemy też wymieniać się dobrymi praktykami, jeśli chodzi o prowadzenie zajęć. Otworzymy swoje laboratoria i pracownie dla społeczności uniwersytetów partnerskich oraz ich otoczenia gospodarczego. Pod hasłem Across połączyły się uczelnie, które zlokalizowane są w pobliżu granic państwowych krajów z różnych części Europy. To również ważne i ciekawe doświadczenie, które nas spaja, także jeśli chodzi o współpracę z lokalnym otoczeniem gospodarczym. Tym również chcemy się dzielić. Przed nami sporo działań, których wspólnym mianownikiem jest podnoszenie umiędzynarodowienia, standardów kształcenia oraz wpływających na ogólną jakość wszystkich dziewięciu uniwersytetów wchodzących w skład konsorcjum – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Uniwersytety Europejskie to międzynarodowe sojusze uczelni wyższych. Mają one na celu zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. (red.)