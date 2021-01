Policja. Za blisko dwa lata w Białymstoku gotowe już będą nowe posterunki

Styczeń 28, 2021

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

W Białymstoku budują się dwa nowe komisariaty. Powstają przy ul. Ogrodowej i ul. Wspólnej, w miejscach, gdzie do tej pory były magazyny i garaże.

Do komisariatu przy ul. Ogrodowej przeniosą się policjanci z posterunku przy ul. Waryńskiego. Nowy budynek został tak zaprojektowany, by mogło tam pracować 90 osób. Tyle samo też pracować będzie w drugim komisariacie przy ul. Wspólnej, do którego przeniosą się policjanci z ul. Słowackiego.

Obie inwestycje zakładają budowę garaży dla samochodów policji, miejsca parkingowe w strefie zamkniętej, jak też miejsca parkingowe dla interesantów. Będą również miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, jak też miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Ponadto obydwa budynki wyposażone będą w instalację fotowoltaiczną.

Koszt budowy nowych komisariatów to blisko 40 mln złotych. Budynki przy ul. Ogrodowej i ul. Wspólnej mają być oddane do użytku na przełomie 2022 i 2023 roku. (mt/mc)