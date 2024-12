Podziel się jedzeniem na święta w Białymstoku

23 grudnia, 2024

Jadłodzielnie w Białymstoku zachęcają mieszkańców do dzielenia się nadwyżką jedzenia podczas świąt Bożego Narodzenia. To inicjatywa, która nie tylko wspiera osoby potrzebujące, ale przede wszystkim pomaga zapobiegać marnowaniu żywności.

Jadłodzielnia przy ul. Krakowskiej 1

Białostocka Jadłodzielnia prowadzona przez Fundację Spe Salvi, znajdująca się przy ul. Krakowskiej 1, w czasie świąt wydłuża godziny otwarcia. W Wigilię będzie czynna do godziny 8:00 do 18:00, a w dni świąteczne od 10:00 do 20:00. Organizatorzy apelują, by przynosić zarówno fabrycznie zapakowane produkty, jak i domowe potrawy.

Monika Lewko z Fundacji Spe Salvi wyjaśnia, że na co dzień przyjmowane są tylko produkty zapakowane fabrycznie, ale na czas świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy można przynosić jedzenie przygotowane w domu.

– Ważne, aby potrawy były świeże, podzielone na mniejsze porcje i odpowiednio oznaczone: z datą przygotowania i opisem zawartości – dodaje koordynatorka Jadłodzielni

Jak się przygotować?

Dla darczyńców w jadłodzielni przygotowane są lodówki i półki, na których można zostawić produkty. Monika Lewko podkreśla, że dzielenie się jedzeniem cieszy się coraz większą popularnością.

– Przybywa osób, które przynoszą jedzenie, ale także tych, które z tej pomocy korzystają. Do akcji włączają się również firmy i szkoły – zaznacza.

Jadłodzielnia Caritas

Od kilku miesięcy w Białymstoku działa również jadłodzielnia Caritas Archidiecezji Białostockiej, znajdująca się przy ul. Sienkiewicza 81/9. W okresie świątecznym będzie czynna codziennie od godziny 7:00 do 20:00. Tutaj także można przynosić świąteczne potrawy i inne produkty. (pc)