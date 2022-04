Podlaskie. Wybrano zwycięzców Podlaskiej Marki 2021

Kwiecień 28, 2022

fot. Mateusz Duchnowski/UMWP fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

Kapituła konkursowa wybrała laureatów Podlaskiej Marki. Zwycięzców poznamy 11 maja podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

– Jak zawsze wybór tych najlepszych nie jest łatwy, bo wybieramy spośród kandydatów na najwyższym poziomie – powiedział marszałek woj. podlaskiego Artur Kosicki. – To jednak świadczy o tym, że mamy wspaniałe produkty, inicjatywy, wydarzenia. Mamy się czym chwalić, a ta nagroda jest właśnie po to, aby promować to, co najlepsze w Podlaskiem.

O tytuł Podlaskiej Marki walczyło trzydzieści inicjatyw, produktów i wydarzeń regionalnych. Kapituła konkursu w każdej z kategorii: Biznes, Inwestycja, Kultura, Odkrycie, Produkt spożywczy, Produkt użytkowy, Projekt 4.0, Społeczeństwo, Wydarzenie, w tym po raz pierwszy w kategorii ‚Marka bez barier” – wskazała zwycięzcę spośród trzech nominowanych.

Ogłoszenie laureatów, jak co roku będzie miało uroczystą oprawę. Podczas gali finałowej w OiFP wystąpią m.in. Karolina Cicha, zespół Audiofeels i grupa Fair Play Crew. Wydarzenie uświetni też widowisko multimedialne ukazujące Podlaskie, jako region łączący naturę z nowoczesną technologią.

Poznamy również Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego i po raz pierwszy Ambasadora Podlaskiej Gospodarki.

Znamy już natomiast laureata Podlaskiej Marki Konsumentów. Został nim Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska. Więcej o tym pisaliśmy tutaj. (mt)