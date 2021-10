Podlaskie. Wjechał na tory wprost pod rozpędzony pociąg

Październik 6, 2021

To ogromne szczęście, że nikomu nic się nie stało. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym wprost pod pociąg relacji Białystok-Warszawa wjechał w środę (06.10) kierowca renault.

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło ok. 12.00 we wsi Jabłoń Dąbrowa w pow. wysokomazowieckim.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na niestrzeżonym przejedzie kolejowym kierowca busa marki renault nie zachował środków ostrożności i wjechał na przejazd pod nadjeżdżający pociąg relacji Warszawa-Białystok – informuje st. asp. Anna Zaremba z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.



Pociągiem jechało około 80 osób. Nikomu nic się nie stało.

Jak informuje policja 62-letni kierowca renault oraz maszynista byli trzeźwi. (mt)