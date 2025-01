Podlaskie samorządy mogą ubiegać się o wsparcie na współpracę międzynarodową

22 stycznia, 2025

Podlaskie samorządy oraz podległe im jednostki, takie jak ośrodki kultury czy szkoły, mają szansę na pozyskanie funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na projekty związane ze współpracą międzynarodową. Pula środków na te działania wynosi 400 tysięcy złotych.

Jak podkreśla marszałek województwa, Łukasz Prokorym, celem programu jest budowanie partnerstw między podlaskimi miejscowościami a miastami z innych regionów Europy.

– Dzięki tym środkom możliwe będą wizyty studyjne, wymiana doświadczeń i wprowadzanie dobrych praktyk z zagranicy – mówi marszałek.

W zeszłorocznej edycji programu największym zainteresowaniem cieszyły się projekty związane z wymianą kulturalną i edukacyjną. Jak zauważa Grażyna Sobecka, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, samorządy chętnie angażowały się w promocję lokalnych artystów, wymianę zespołów folklorystycznych oraz współpracę między szkołami. W tym roku szczególny nacisk ma zostać położony na ochronę środowiska i wymianę doświadczeń w gospodarce komunalnej oraz budowie infrastruktury.

W poprzedniej edycji podpisano aż siedem porozumień z niemieckimi jednostkami samorządowymi, a także pojedyncze z partnerami z Grecji, Łotwy, Litwy, Gruzji i Belgii.

Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie do kwoty 25 tysięcy złotych, przy czym Urząd Marszałkowski pokrywa do 50% kosztów realizacji. Wnioski o wsparcie można składać do 13 lutego bieżącego roku.

Program ma na celu wzmocnienie relacji międzynarodowych, rozwój społeczności lokalnych oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z innych krajów do województwa podlaskiego. (ew)

