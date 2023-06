Podlaskie Forum Młodych w OiFP

1 czerwca, 2023

Podlaskie Forum Młodych, źródło: UMWP Podlaskie Forum Młodych, źródło: UMWP

Setki uczniów z regionu uczestniczyło w Pierwszym Podlaskim Forum Młodych, które odbyło się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wydarzenie organizowane było przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski.

Według marszałka, Artura Kosickiego, największym potencjałem są młodzi ludzie, ponieważ do nich należy przyszłość.

– Ważne jest abyśmy się wymieniali międzypokoleniowo naszymi opiniami, bo można ze środowiska młodych ludzi zaczerpnąć bardzo wiele dobrych pomysłów i iść z duchem czasu, bo to młodzi tutaj wyznaczają te kierunki. Jest wiele inicjatyw, wiele działań. Właśnie to Podlaskie Forum Młodych to jedna z inicjatyw, którą robimy wspólnie z sejmikiem. Widać, że to cały czas ewaluuje i cały czas na plus. Sejmik sam zwraca się z pomysłami do mnie i ja cenię te zdanie – mówił Artur Kosicki.

Młodzież miała okazję wysłuchać wykładu mgr. inż. Macieja Szymkowskiego z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej o możliwościach przesyłania dotyku na odległość oraz usłyszała najświeższe wieści ze świata sztucznej inteligencji z ust Petrosa Psyllosa, absolwenta Wydziału Informatyki PB.

– Chcę zwiększyć integrację między młodzieżą, poznać różne punkty widzenia oraz docenić różnych wykładowców i pokazać, że oni mają cenne rzeczy do przekazania – uważa Maciej Niedźwiedź z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej zasiadający w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Podlaskiego. – Województwo Podlaskie ma dużo do zaprezentowania na arenie Polski. Jest tutaj też młodzież, która jest ambitna i ma wiele sukcesów na przykład Petros Psyllos był w top 10 młodych ludzi według „Forbesa” i warto takie osoby doceniać i brać z nich przykład.

Na Podlaskim Forum Młodych prezentowały się białostockie uczelnie zachęcając do studiowania. Dodatkową atrakcją był koncert Dawida Kwiatkowskiego. (hk)

Na Podlaskim Forum Młodych była Hanna Kość: