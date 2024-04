Podlaski oddział PCK podsumował akcję #WielkaMocPomagania

4 kwietnia, 2024

Fot. Podlaski Oddział Okręgowy PCK Fot. Podlaski Oddział Okręgowy PCK

Ponad tonę produktów zebrali wolontariusze podlaskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w akcji #WielkaMocPomagania.

Najwięcej żywności, bo blisko 400 kilogramów zebrano w Białymstoku.

– Mieszkańcy przynosili do nas głównie mąkę, cukier, kaszę, makarony, słodycze, kawy, herbatę – mówi Ewelina Sadowska-Dubicka z podlaskiego oddziału okręgowego PCK. – Z tych produktów utworzyliśmy w sumie ponad 260 paczek, które trafiły i jeszcze trafią do najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców województwa podlaskiego. To są osoby schorowane, samotne, starsze czy dzieci z domu dziecka.

Dodatkowo Polski Czerwony Krzyż zorganizował w Białymstoku dwa spotkania wielkanocne, w których uczestniczyło ponad 60 osób.

Do zbiórki żywności można dołączyć jeszcze w kwietniu. Do siedziby PCK przy ul Warszawskiej 29 w Białymstoku można przynieść żywność, która trafi do osób potrzebujących, świętujących Wielkanoc wg kalendarza juliańskiego. (jł)