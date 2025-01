„Płuca, serce i stawy”. Prof. Kowal-Bielecka: Najważniejsza jest szybka diagnostyka

Do dyskusji pod hasłem „Wczesne rozpoznanie ma znaczenie” organizatorzy zaprosili między innymi lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, reumatologów oraz specjalistów z różnych dziedzin do wspólnej dyskusji nad poprawą diagnostyki i leczenia.

– Konferencja jest skupiona na wczesnej diagnostyce oraz połączeniu wspólnych sił w leczeniu chorych z lekarzami rodzinnymi, tak aby wspólnie znajdować problem, znajdować przyczyny tego stanu i szybko kierować do reumatologa. Nie zawsze na tłoku objawów i ilości pacjentów, które ma lekarz rodzinny jest w stanie wyłapać choroby reumatyczne. Stąd zachęcamy do współpracy, stąd mówimy o ciekawych tematach i objawach, które mogą przyspieszyć diagnostykę naszych chorych, a przez to i leczenie – mówi Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji, kierownik Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Prof. dr hab. Otylia Kowal-Bielecka