Plany rozwoju Politechniki Białystok na lata 2024-2028. Rozmowa z prof. Martą Kosior-Kazberuk

2 września, 2024

prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, for. M. Gierojć-Juraha

-To, na co szczególną uwagę zwrócimy w tej kadencji, to polityka w zakresie rozwijania oferty kształcenia – zapowiada prof. dr hab. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej w rozmowie z Radiem AKADERA. 1 września rozpoczęła drugą kadencję kierowania największą uczelnią techniczną w Polsce północno-wschodniej.

Prof. dr hab. Marta Kosior-Kazberuk zamierza zaktualizować strategię rozwoju Politechniki Białostockiej przewidzianą do 2030, ponieważ część założeń udało się już zrealizować.

-Będziemy na pewno realizować strategię o „Moja Zielona Politechnika” i strategię społecznej odpowiedzialności uczelni. Natomiast, to, na co szczególną uwagę zwrócimy w tej kadencji, to polityka w zakresie rozwijania oferty kształcenia – mówi rektor Politechniki Białostockiej.

Uczelnia będzie realizować projekt „PB 5. 0”, który ma polegać na dostosowaniu oferty dydaktycznej Politechniki białostockiej do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji. Jego wartość to ponad 21 milionów zł.

-W ramach tego projektu planujemy modernizację kierunków istniejących, ale też i powoływanie nowych, między innymi takich jak cyberbezpieczeństwo, jak elektromobilność, czy transport, ale też i szeregu innych – deklaruje prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Politechnika Białostocka utworzy też uniwersytet europejski.

-To, de facto, będzie to jeszcze bardziej intensywne dostosowanie wszystkich elementów funkcjonowania uczelni do standardów europejskich, i edukacja, i działalność naukowa, i mobilność. Ale wszystko to pod jednym hasłem, bo wszystkie uczelnie zgromadzone w naszym konsorcjum ACROSS mają jedną wspólną cechę, mianowicie są położone w rejonach przygranicznych – wyjaśnia rektor.

W projekcie uniwersytetu europejskiego uczestniczyć będą uczelnie z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii, Bośni i Hercegowiny, Słowenii i Włoch. (AJ)

Posłuchaj rozmowy o planach rozwoju Politechniki Białostockiej z rektor uczelni prof. dr hab. Martą Kosior-Kazberuk. Rozmowę prowadzi Adam Jakuć.