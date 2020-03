PKS Nova ogranicza i zawiesza swoje kursy

Marzec 13, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Autobusy spółki PKS Nova od poniedziałku (16.03) będą kursowały zgodnie z wakacyjnym rozkładem jazdy. W obawie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa wiele kursów do innych dużych miast zostanie zawieszonych.

Od poniedziałku (16.03) nie będą kursować autobusy z Białegostoku do Szczecina, Kołobrzegu i Gdańska. W swoje dalsze trasy nie wyjadą też w autobusy z Suwałk – chodzi tu o połączenia z Wrocławiem, Warszawą, Katowicami, Olsztynem i Gdańskiem.

Ponadto wstrzymane są połączenia z Łomży do Gdańska i Olsztyna, z Zambrowa do Olsztyna, z Bielska Podlaskiego do Warszawy. Do Warszawy nie pojadą też autobusy z Siemiatycz i Białowieży.

Połączenia są zawieszone do 25 marca. (mt/mc)